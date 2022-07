Arnhems stel staat al 24 uur stil op snelweg in Panama: ’We kunnen geen kant op’

De Panamericana, die Panama City met de rest van het land verbindt, staat volledig vast. Op meerdere plekken zijn blokkades, vertelt Roy aan De Telegraaf: „Het is een chaos hier. We staan al bijna 24 uur stil en niemand doet iets. Dit hadden we niet zien aankomen.” Volgens La Prensa Latina hebben zich inmiddels ook studenten, arbeiders en anderen bij de stakingen en demonstraties aangesloten.

Tekst gaat verder onder de foto

Het uitzicht vanuit de bus. Ⓒ Eigen foto

Schril contrast

Het stel kreeg van de buschauffeur te horen dat deze blokkade nog wel even aan kan houden. En de situatie is niet erg comfortabel. Ze maken een rit die normaal gesproken drie uur duurt. Water hebben ze mee, en een pak koekjes: „Maar we zijn nu op rantsoen, want we mogen de koekjes niet te snel opeten.” De busrit staat in schril contrast met hun bruiloft, exact een week eerder.

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ Eigen foto

Roy: „Het begint inmiddels echt lang te duren. Zeker omdat je niet weet hoe lang deze rit nog gaat duren, voel je je gegijzeld. Je kunt geen kant op.” Want waar Roy en zijn vrouw staan is het vooral groen: „Alles is groen. Het is hartstikke mooi, maar er is geen hotel of restaurant in zicht.”

Uitputting

In de bus waarmee Roy en zijn vrouw reizen zitten ook ouderen, en jonge kinderen: „Voor hen is dit natuurlijk ook vreselijk.” Eerder op de reis was het gekrijs van paarden in nood te horen: „Er stond naast ons een wagen vol paarden. Zij waren inmiddels dusdanig onrustig en in paniek, dat ze begonnen te krijsen en elkaar te bijten. Ze hadden al veel te lang geen water.”

Tekst gaat verder onder de foto

De onrustige paarden op de weg. Ⓒ Eigen foto

Geluiden over een eventuele versnelling van de rit zijn voornamelijk in het Spaans: „Wij spreken geen Spaans, maar van wat ik ervan heb begrepen is het probleem maandag verholpen. Telkens wordt er gesproken over eventueel opheffen van blokkades, maar wij merken daar niets van.”

Toch houden de twee moed: „Bang zijn we niet, het komt wel goed. Gelukkig is er geen sprake van een angstige situatie, het is vooral saai en irritant.”