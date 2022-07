Arnhems stel stond zeker 27 uur stil op snelweg in Panama: ’Wat een avontuur’

De Panamericana, die Panama City met de rest van het land verbindt, staat volledig vast. Op meerdere plekken zijn blokkades, vertelt Roy aan De Telegraaf: „Het was echt een chaos hier. We stonden zeker 27 uur stil en niemand die iets deed. Dit hadden we niet zien aankomen.” Volgens La Prensa Latina hebben zich inmiddels ook studenten, arbeiders en anderen bij de stakingen en demonstraties aangesloten.

Het uitzicht vanuit de bus. Ⓒ Eigen foto

Krijsen

Het stel kreeg van de buschauffeur te horen dat deze blokkade nog wel even aan kon houden. En de situatie was niet erg comfortabel. Ze maakten een rit die normaal gesproken drie uur duurde. Water hadden ze mee, en een pak koekjes.

In de bus waarin Roy en zijn vrouw zaten, waren ook ouderen, en jonge kinderen: „Voor hen was dit natuurlijk ook vreselijk.” Eerder op de reis was het gekrijs van paarden in nood te horen: „Er stond naast ons een wagen vol paarden. Zij waren inmiddels dusdanig onrustig en in paniek, dat ze begonnen te krijsen en elkaar te bijten. Ze hadden al veel te lang geen water.”

„Uiteindelijk hadden we toch maar besloten om uit de bus te stappen, vervolgt Roy. „We moesten wel.” „Het laatste beetje eten dat we hadden, hebben we gegeven aan een vrouw met een kleine baby. Zij zat maar hulpeloos in de bus met bijna niks meer. Bizar hoe weinig hulp er was vanuit de overheid, politie of lokale inwoners.”

Ⓒ Eigen foto

Deze keuze pakte goed uit, vertelt Roy. „We konden zelfs een spookrijder aanhouden die ons naar het einde van de file bracht. Daar was het protest aan de gang.” Het koppel vond daar gelukkig ook een supermarkt. „We kochten eten en drinken en konden vervolgens redelijk veilig langs de wegblokkades lopen.”

Uitputting

Het pasgetrouwde stel pakte een nieuwe bus over de Panamericana, maar ook dat liep niet zoals gehoopt. „Niet heel veel later stonden we opnieuw totaal vast.” Ze besloten weer te gaan lopen, langs de wegblokkades en konden er te voet vrij makkelijk langs. Ze wisten uiteindelijk een taxi te regelen: „Voor 50 euro heeft hij ons uiteindelijk naar onze eindbestemming, Boquete in Panama, gebracht.”

De twee zijn kapot. „We zijn nog steeds verward en hebben veel vraagtekens. Hoe is het met die vrouw en haar baby? Of met de paarden die geen kant op konden? En waarom deed de politie niks?”

Ze hopen, ondanks de heftige rit, nog een paar mooie dagen samen te hebben.

