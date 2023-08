Veroordeelde Promes pocht op Instagram met automatisch wapen

De serie foto’s en filmpjes die hij dinsdagochtend plaatste begint vredig met een foto van een lachende Promes voor een idyllisch meertje. Daarna volgt een filmpje dat hij een appel plukt, en daarna zien we de voetballer schoten lossen met een Steyr AUG, een Oostenrijks wapen uit 1977.

Onder de Instagram-post heeft Promes de tekst „Tertrium non datur” [sic] gezet. Daarmee refereert Promes naar de wet van de uitgesloten derde (tertium non datur, uit het Latijn). Deze wet wordt gezien als grondregel van de klassieke Aristotelische logica. Wat Promes precies wil zeggen met deze filosofische wijsheid is maar de vraag.

Cocaïnesmokkel

Promes is in Nederland ook nog betrokken bij een rechtszaak omtrent cocaïnesmokkel. De aanvaller wordt ervan verdacht dat hij „een sturende rol” speelde bij de smokkel van twee partijen cocaïne die in 2020 in de haven van Antwerpen zijn binnengekomen. Deze zaak werd vorige week hervat, Promes was daarbij niet aanwezig.

