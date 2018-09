Evacuatie patiënten VUmc begonnen

Verpleegkundigen rijden patiënten in rolstoelen naar buiten. De politie begeleidt ambulances met patiënten die met voorrang naar andere ziekenhuizen vervoerd moeten worden.

Het ziekenhuis besloot de patiënten van de beddenafdeling te evacueren na een gesprongen waterleiding in de buurt, waardoor de onderste verdieping onder water liep. Het gaat om maximaal vijfhonderd mensen. De beddenafdeling van het ziekenhuis blijft zeker een paar dagen gesloten. In de polikliniek is wel stroom, maar tot en met woensdag vinden in ieder geval geen behandelingen plaats.

Het AMC in Amsterdam heeft aan het einde van de dag maximaal 125 bedden beschikbaar voor patiënten van het VUmc, liet een woordvoerster weten. Dertig bedden zijn bestemd voor acute situaties en dertig bedden zijn bestemd voor kinderen. Het ziekenhuis heeft extra medewerkers ingezet om iedereen op te kunnen vangen.

De straten in de omgeving van de gesprongen waterleiding zijn nog altijd afgezet. De afzetting van de straten en de afrit S108 zorgde dinsdag voor flinke files op de A4 vanaf Schiphol en de A10-Zuid.