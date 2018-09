'Brazilië gastvrij voor vluchtelingen'

BRASILIA/CARACAS - Brazilië ontvangt Syrische vluchtelingen met open armen. Dit heeft de Braziliaanse president Dilma Rousseff beklemtoond. Ze zei in een rede ter gelegenheid van de onafhankelijkheid dat "de regering bereid is mensen op te vangen die uit hun vaderland zijn verjaagd en willen leven en werken in Brazilië, en willen bijdragen aan de welvaart en vrede van Brazilië".