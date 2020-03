Belgische grens dicht voor ’niet-essentiële reizen’

Dat betekent dat de grenzen om België in- en uit te rijden worden gecontroleerd.

Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem. De maatregel is al ingegaan. „In het bijzonder worden de toeristische verplaatsingen naar België verboden en zullen grenscontroles voortaan van toepassing zijn", aldus De Crem. „Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd.”

Een tankbeurt net over de grens kan duur uitpakken. Er gelden boetes van 4000 euro, waarschuwen de Belgen. Speciale teams van de politie controleren. „Mensen die niet willen luisteren gaan de bon op”, klinkt het waarschuwend. De afgelopen dagen was het druk met Nederlanders die in België kwamen tanken, terwijl de Belgen juist alle niet-essentiële verplaatsingen willen verbieden.

Alle niet-essentiële reizen zijn verboden, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Dat betekent dat ook een bezoek aan een tweede huis en vakantie in België niet meer mogelijk zijn. Vanochtend controleerde de politie bijvoorbeeld tussen het Zeeuwse Sluis en Knokke aan de Belgische kust. Ook Belgen is het verboden hun tweede huis aan de kust te bezoeken.

België heeft de naam dat het een strenger beleid voert dan Nederland, al zijn de maatregelen in de praktijk tamelijk gelijkwaardig. Belgen moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Ze mogen wel de straat op voor de noodzakelijke boodschappen maar ook voor het halen van een frisse neus. De parken zijn gewoon open voor een wandeling, wel moeten bezoekers op gepaste afstand van elkaar blijven.

In tegenstelling tot in Nederland zijn wel alle niet-essentiële winkels gesloten. Ook is er een samenscholingsverbod afgekondigd.

Vorig weekend gingen in België cafés, restaurants en niet-essentiële winkels al dicht. Veel Belgen trokken toen de grens over naar Nederland wat voor veel beroering zorgde. Sindsdien staat Nederland te boek als ’laks’, terwijl het beleid ondertussen vrijwel identiek is.

De boetes zijn hoog omdat het de Belgen menens is om te handhaven. Eerst wordt er echter gewaarschuwd. Alleen diegenen die niet willen luisteren en omkeren zullen echt een prent krijgen.