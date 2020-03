‘Kom niet naar België’

Reizen naar België om andere redenen dan werk mogen niet meer. Dat geldt voor zowel vakantie als bezoek aan een tweede huis of voor een tankbeurt. Er vinden controles plaats.

België heeft de naam dat het een strenger beleid dan Nederland, al valt dat in de praktijk mee. Belgen moeten zoveel mogelijk binnen blijven, maar mogen wel de straat op voor noodzakelijk boodschappen maar ook voor het halen van een frisse neus. De parken zijn gewoon open voor een wandeling, wel moeten bezoekers op gepaste afstand van elkaar blijven.

In tegenstelling tot in Nederland zijn wel alle niet-essentiële winkels gesloten. Ook is er een samenscholingsverbod afgekondigd.

Vorig weekend waren in België cafés, restaurants en niet-essentiële winkels al dicht. Veel Belgen trokken toen de grens over naar Nederland wat voor veel beroering zorgde. Sindsdien staat Nederland te boek als ‘laks’, terwijl het beleid ondertussen vrijwel gelijkwaardig is.