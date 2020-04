Hoge opkomst bij stemmen Zuid-Korea door coronacrisis

De hoge opkomst heeft volgens Zuid-Koreaanse media vermoedelijk te maken met de coronacrisis. Zuid-Koreanen verwachten dat het bij de verkiezingen op woensdag drukker zal zijn bij stembureaus. Daarom gingen veel mensen vrijdag en zaterdag alvast stemmen. Bij stembureaus stonden toen rijen met mensen die mondkapjes droegen. Zij moesten daar wel hun temperatuur laten meten.

In Zuid-Korea is bij meer dan 10.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen dat aan het licht komt, vertoont wel een dalende lijn. De autoriteiten maakten maandag bekend dat in een dag tijd 25 coronagevallen zijn gemeld. Op het hoogtepunt van de uitbraak in februari waren in een etmaal nog 909 besmettingen gemeld, bericht persbureau Yonhap.

