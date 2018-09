Vier jaar cel voor seksbaas Jan Bik

Er was twee jaar cel geëist. De rechter vond zes jaar cel echter gerechtvaardigd, maar maakte daar vier jaar van vanwege de broze gezondheid van de 77-jarige Bik.

Zwitserland

De man die in de jaren zeventig een gigantisch seksimperium opbouwde in Nederland, is schuldig bevonden aan het witwassen van 2,4 miljoen euro en deelname aan een criminele organisatie. Bik zou het geld tussen 2001 en 2013 in plastic tassen hebben weggesluisd naar Zwitserland en hebben geïnvesteerd in onroerend goed.

Justitie zette een speciale unit van de politie, Werken onder Dekmantel, in om belastende informatie te vergaren tegen Bik. De geheim agenten van het infiltratieteam probeerden het vertrouwen te winnen van de verdachten door uitgebreid feest te vieren met hen.Begin 2013 deed een leger van ruim 300 opsporingsambtenaren invallen op dertig locaties in binnen- en buitenland. Er werd beslag gelegd op auto's, boten, sieraden, bankrekeningen en wapens.

De fiscus kwam met een naheffing van 30 miljoen euro en Bik ging failliet. Zijn seksbedrijven in onder andere Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Breda, Klein Ulsda en Veendam gingen over in andere handen.