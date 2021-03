LIVE | Huisartsen spreken tweet ministerie over vaccins tegen

Onzekerheid over de varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat. Het kabinet is verdeeld over mogelijke versoepelingen. Experts stellen dat er weinig versoepeling mogelijk is.

Lees hieronder het laatste nieuws over de coronacrisis:

08.20 - Huisartsenvereniging corrigeert tweet ministerie

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) spreekt een twitterbericht van het ministerie van Volksgezondheid over het gebruik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna door huisartsen tegen. Het ministerie twitterde woensdagavond dat huisartsen de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech toedienen, terwijl dit niet zo is.

Veel huisartsen reageerden al verbaasd op het bericht. Een woordvoerster van LHV zegt dat huisartsen de bevolkingsgroepen met hoog risico tot 75 jaar oud inenten met het middel van AstraZeneca.

„Het heeft dus geen zin om de huisarts te bellen en te vragen naar een prik van Moderna of Pfizer/BioNTech. Mensen die ingeënt kunnen worden krijgen zelf een uitnodiging”, aldus de LHV-woordvoerster.

De verwarring is volgens de woordvoerster mogelijk ontstaan doordat huisartsenposten gebruik hebben gemaakt van de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech om mensen in gezondheidsinstellingen te prikken. De persoon die de tweet plaatste, heeft dat mogelijk verkeerd opgevat.

De LHV heeft woensdagavond nog kort contact gehad met het ministerie over de tweet. De vereniging verwacht nog bericht van het ministerie donderdag.

07.02 - ’Naast elkaar in trein’

De NS krijgt steeds meer klachten over te drukke treinen. Maar reizigers moeten er rekening mee houden dat ze binnenkort toch weer naast elkaar moeten zitten. Daarvoor waarschuwt Tjalling Smit, als lid van de raad van bestuur van NS verantwoordelijk voor de dienstregeling, in dagblad Trouw.

„Mensen zijn inmiddels gewend aan anderhalve meter afstand én een mondkapje”, zegt Smit in de krant. „Met alleen zo’n kapje voelen ze zich onveilig. En nu hebben ze nog vaak een ’viertje’ voor zichzelf, met hun tas naast zich. Maar dat kan binnenkort niet meer. Reizigers zullen weer naast elkaar moeten zitten.”

Onlangs uitte ook het Outbreak Management Team (OMT) zijn zorgen over de situatie in het openbaar vervoer. Ⓒ ANP

Want er is niet veel ruimte om de treincapaciteit uit te breiden als straks het aantal reizigers weer toeneemt, laat Smit aan de krant weten. Momenteel rijdt de NS al met 90 procent van het normale aantal treinen. De treinvervoerder krijgt de laatste tijd enkele honderden klachten per week. „Vroeger klaagden reizigers als de trein voor 90 procent vol zat”, aldus Smit. „Nu doen ze dat al bij 40 procent.”

Onlangs uitte ook het Outbreak Management Team (OMT) zijn zorgen over de situatie in het openbaar vervoer. Met name in korte treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan, doordat lang niet altijd voldoende afstand gehouden kan worden tot medereizigers.

Toch houdt de NS naar eigen zeggen zich aan het protocol dat vorig jaar is opgesteld in overleg met het RIVM en het OMT. Dat houdt in dat alle zitplaatsen bezet mogen worden.

06.58 - De Jonge belooft meer prikken

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge bezweert de Tweede Kamer dat het aantal te zetten prikken de komende maanden flink omhoog gaat. Wel blijft de snelheid afhankelijk van de leveringen door de producenten, waarbij AstraZeneca volgens de minister steeds het minst „leveringszeker” is.

De minister reageerde op de zorgen van de Tweede Kamer over het vaccinatiebeleid en met name het priktempo, dat volgens meerdere partijen nog steeds te laag is. Andere landen zouden sneller gaan. De Jonge zei in het coronadebat woensdag dat de landen in de hele EU een beetje hetzelfde tempo van vaccineren hebben. Er is wel een verschil met het Verenigd Koninkrijk en Israël, die een stuk verder zijn.

Onder meer coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wilden weten waarom niet meer mensen eerder ingeënt kunnen worden, in ieder geval met een eerste prik. De oppositie oordeelde harder. PVV-voorman Geert Wilders sprak over het „geklungel” met de vaccins. Hij wil dat iedereen zo snel mogelijk een eerste prik krijgt.

Minister De Jonge Ⓒ ANP

De Jonge zei dat de voorraad met AstraZeneca de afgelopen twee weken fors omhoog is gegaan, omdat er uit voorzorg een prikpauze was ingelast. Dat was nodig om extra onderzoek te doen naar mogelijke ernstige bijwerkingen. Die extra voorraad wordt nu snel weggeprikt, aldus de minister.

Volgens hem wordt het steeds beter mogelijk om minder vaccins op voorraad te houden, omdat de leveringszekerheid toeneemt. Dat is bij Pfizer en Moderna meer het geval dan bij AstraZeneca. Positief van het laatste vaccin is weer wel „dat het net zoveel kost als een kopje koffie”, zei De Jonge. De producenten van de twee andere vaccins hebben een hogere winstmarge.

De Jonge denkt in april meer dan 2 miljoen mensen te laten prikken. In juni moeten dat er meer dan 5 miljoen zijn. Begin juli is dan de verwachting dat iedereen ouder dan achttien jaar een eerste prik heeft gekregen.

Te veel tijd tussen de eerste en tweede prik levert volgens de Jonge ook weer risico’s op. „Als je te lang wacht, neemt de bescherming af. En als dat gebeurt, dan geef je virusvarianten meer ruimte.” Dat kan leiden tot nog meer gezondheidsschade, waarschuwde De Jonge. De Kamer wil een spoedadvies van de Gezondheidsraad over de voor- en nadelen van uitstel van de tweede prik.

06.54 -’AstraZeneca 76 procent effectief’

Het coronavaccin van AstraZeneca is in proeven in de Verenigde Staten voor 76 procent effectief gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen, meldt de Brits-Zweedse farmaceut. De laatste proefresultaten zijn ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder.

De bekendmaking volgde nadat meerdere Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen AstraZeneca eerder deze week hadden bekritiseerd om het gebruik van „verouderde informatie.” De farmaceut zou daarmee hebben willen onderstrepen dat het vaccin effectief is. AstraZeneca stelde eerder op basis van onderzoek onder tienduizenden vrijwilligers dat het vaccin in 79 procent van de gevallen effectief was.

De kritiek was de zoveelste tegenvaller voor de farmaceut, die zijn coronavaccin ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit van Oxford. Eerder rezen al vragen over de effectiviteit van het vaccin en over eventuele bijwerkingen.

Het vertrouwen in het zogenoemde Oxford-vaccin kreeg eerder deze maand een flinke klap toen meerdere Europese landen besloten het gebruik ervan op te schorten. Dat gebeurde na enkele meldingen van trombose (het ontstaan van bloedstolsels in de aderen) bij mensen die met het vaccin van AstraZeneca waren ingeënt.

06.32 - Aantal nieuwe besmettingen Duitsland verder toegenomen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland is vastgesteld in het afgelopen etmaal, is verder toegenomen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 22.657 nieuwe gevallen gemeld.

Woensdag waren dat er nog ongeveer 16.000, weer ruim het dubbele van het aantal van een dag eerder. In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie al bij 2.713.180 personen in Duitsland vastgesteld.

06.28 - 300.000 doden

Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 dat in Brazilië is vastgesteld, is woensdag boven de 300.000 uit gestegen. Dat heeft inmiddels de vierde minister van Volksgezondheid in de regering van president Jair Bolsonaro woensdag op zijn eerste werkdag bekendgemaakt. De minister kondigde ook aan dat er binnenkort 1 miljoen coronavaccinaties per dag moeten worden toegediend in het Zuid-Amerikaanse land.

Brazilië is zowel qua besmettingen als qua dodental het hardst getroffen land na de Verenigde Staten. Het land is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het wereldwijde aantal doden door het coronavirus. De uitbraak in Brazilië is momenteel erger dan ooit tevoren als gevolg van een zeer besmettelijke gemuteerde variant, een gebrek aan federale gezondheidsmaatregelen en een haperende uitrol van het vaccinatieprogramma.

De uitbraak in Brazilië is momenteel erger dan ooit tevoren als gevolg van een zeer besmettelijke gemuteerde variant. Ⓒ AFP

De ernst van de epidemie op het huidige moment zorgt ook voor een groeiende druk op de regering van de rechts-populistische president Bolsonaro, die nooit een geheim heeft gemaakt van zijn weerzin tegen lockdownmaatregelen.

Bolsonaro's nieuwe gezondheidsminister Marcelo Queiroga trad woensdag aan, één dag nadat Brazilië weer een recordaantal doden in een etmaal had gemeld van maar liefst 3251. Queiroga maakte daarbij de nieuwe ambities van de regering op het gebied van vaccinatie wereldkundig.

06.25 - Covid-19 en Biden

Donderdag en vrijdag houden de 27 EU-leiders hun traditionele voorjaarstop. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft vanwege de verslechterde coronasituatie in veel lidstaten besloten dat die per videoverbinding plaatsvindt en niet fysiek in Brussel. Hoofdthema is opnieuw Covid-19. De Amerikaanse president Joe Biden is ’s avonds ook van de partij, om over de transatlantische samenwerking en internationale ontwikkelingen te praten.

Topprioriteit voor de EU is volgens Michel nu het versnellen van het inenten van de bevolking. Cruciaal is dat er dan ook voldoende vaccins zijn, maar met de leveringen wil het niet zo vlotten. De Europese Commissie is druk bezig te onderzoeken waar de productie kan worden opgevoerd en ervoor te zorgen dat de EU haar eerlijke deel van de leveringen krijgt.

Besproken wordt onder meer een exportverbod van Covid-19-vaccins vanuit de EU naar landen waar het coronavirus minder huishoudt, die al een stuk verder zijn met inenten of die op hun beurt niets exporteren. Tot dusver kon de uitvoer van vaccins uit de EU alleen geweigerd worden als de fabrikant niet aan de unie levert wat zij heeft beloofd. Een aantal landen waaronder Nederland en België is volgens diplomaten niet zo blij met zo’n zwaar en machtig middel voor Brussel, maar ze kunnen het niet tegenhouden. Nederland zal volgens ingewijden wel aandringen op terughoudend gebruik van het instrument. Ook de voortgang van de ontwikkeling van een Europees ’vaccinatiecertificaat’ dat het reizen in Europa weer mogelijk moet maken, ligt op tafel.