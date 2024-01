Zwaargewonde (29) na schietpartij Vlaardingen, drie aanhoudingen

De politie kreeg rond 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag een melding dat er geschoten zou zijn in het huis aan de Geert Grootelaan. Agenten die ter plaatse kwamen zagen een man wegrennen. Omdat hij niet wilde stoppen is er vervolgens een waarschuwingsschot gelost. Deze 24-jarige Hagenaar kon daarop worden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Later die nacht is een 23-jarige man uit Vlaardingen opgepakt. Hij was tijdens het incident in het huis. De derde verdachte is later op zondag aangehouden. Waar en meer over de identiteit van deze persoon heeft de politie niet gedeeld. De politie sluit niet uit dat meer mensen worden aangehouden.