Kabinet zoekt naarstig naar nieuwe locaties voor asielopvang: ’Ook op schepen’

Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is de genoemde datum niet nieuw, maar stelt het betrokkenen op het departement wel voor een opgave. Momenteel slapen namelijk dagelijks al honderden asielzoekers buiten, omdat de opvang vol zit. De druk dreigt alleen maar hoger te worden als Veiligheidsregio’s de verantwoordelijkheid overdragen.

De zegsvrouw vertelt dat er hard wordt gewerkt aan een stabiele opvang op de lange termijn, maar erkent ook dat het de komende maanden ingewikkeld kan worden. „We zoeken naar nieuwe opvanglocaties, bijvoorbeeld op schepen, gesprekken daarover zijn in vergevorderd stadium.”

Vastgelopen

De grote vraag is of dat voldoende zoden aan de dijk zet. Die gesprekken worden namelijk al maanden gevoerd, en toch slapen er noodgedwongen nog asielmigranten buiten. Het kabinet heeft de Veiligheidsregio’s tot nu toe keihard nodig om de compleet vastgelopen asielopvang op orde te krijgen. De instroom is hoog – tot wel 1100 per week – terwijl er al maanden geen plek meer is.

Maandagavond vertelde burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s in de aanpak van de asielcrisis stopt per 1 oktober. De Veiligheidsregio’s zijn niet in staat de crisis in de opvang van asielzoekers op te lossen, aldus Bruls.

Dwingen

Ondertussen werkt het kabinet aan een wetsvoorstel om gemeenten te dwingen opvangplaatsen te bieden. Dat moet dan gebeuren door een verdeelsleutel in te stellen, waardoor iedere gemeente op basis van inwoneraantal een aantal asielmigranten opvangt. Of door gemeenten die ’achterblijven’ aan te wijzen. Zo’n wetsvoorstel is volgens betrokkenen pas op z’n vroegst begin volgend jaar door het parlement aangenomen, waardoor er alsnog maanden moeten worden overbrugd.

Bovendien is allerminst zeker of dat voorstel op voldoende steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Volgens VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans is zijn partij geen voorstander van gemeenten verplicht aanwijzen, omdat er goede redenen kunnen zijn waarom er geen opvang kan worden geboden.

’Noodsituatie’

De liberaal roept het kabinet op het asielloket tijdelijk te sluiten. Het argument vanuit het kabinet om dat niet te doen is tot op heden dat er geen sprake is van een noodsituatie. „Gebruik alle creativiteit om te kijken hoe dat kan. Dat driehonderd mensen buiten moeten slapen, lijkt mij namelijk een noodsituatie”, zegt Brekelmans. De staatssecretaris onderzoekt nog of dat kan.

Brekelmans pleit bovendien voor intensiever grenstoezicht op de grens tussen Duitsland en Nederland, en hoopt dat Duitsland wellicht kan bijspringen om asielzoekers op te vangen. „Maar ik weet dat daar medewerking van Duitsland voor nodig is.”

Woensdag is er opnieuw crisisberaad over de asielopvang. Na afloop zal staatssecretaris Van der Burg tekst en uitleg geven.