Analyse | Deur voor PVV op een kier is een duidelijke strategie van VVD

Al tijdens Rutte III klonk in de VVD op hoog niveau frustratie over de asielkoers. Een topper klaagde binnenskamers over de veroordeling tot samenwerking op links, omdat partijen ter rechterzijde van de VVD onaanvaardbare taal uitsloegen. Congres na congres werd de partijtop intussen de duimschroeven aangedraaid dat het immigratiebeleid steviger moest.

Ⓒ Matty van Wijnbergen