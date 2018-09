Rode Kruis: 225.000 euro voor vluchtelingen

Actie voor Vluchtelingen was een speciale uitzending van RTL Late Night. Presentator Humberto Tan sprak met verschillende gasten over de vluchtelingencrisis. Onder meer PvdA-leider Diederik Samsom was te gast. Mensen konden geld doneren en er was een callcenter waar onder meer bekende Nederlanders de telefoon opnamen.

Woensdag is er bij de publieke omroep een programma dat gewijd wordt aan de vluchtelingenstroom. Jeroen Pauw presenteert dan De grens bereikt.