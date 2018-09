Werkstress? Zo kom je er vanaf!

1. Ga naar buiten

Hét beste medicijn tegen stress? Bewegen! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat beweging stress aanzienlijk vermindert én al helemaal als je dit doet in de buitenlucht. Het natuurlijke (zon)licht doet namelijk ook wonderen voor je humeur. Dus heb je een drukke dag voor de boeg? Laat de auto dan eens staan en stap op de fiets naar je werk, maak je hoofd leeg in de lunchpauze tijdens een wandeling of ga er na een drukke dag op uit met de hond!

2. Geef jezelf een handmassage

Een zenuwslopende vergadering op de planning? Het masseren van je handpalmen is dé oplossing. Door je te concentreren op je handen word je rustiger en vermindert de stress. Hoe? Simpel: masseer met je duim en wijsvinger de acht vliesjes tussen je vingers. Knijp daarna met je rechterduim en rechterwijsvinger vijf seconde in het topje van je linkerduim. Doe dit tien keer en doe dan hetzelfde met je rechterduim.

3. Lach meer

Waar kinderen per dag tientallen keren in een deuk kunnen liggen, lachen volwassenen maar vier keer per dag écht. En dat terwijl een flinke lachbui niet alleen de stress in je lichaam snel laat verdwijnen, maar er ook voor zorgt dat je bloeddruk daalt en het gelukshormoon wordt aangemaakt. Dus zet dat hilarische YouTube-filmpje nog eens op, kijk naar de gekke foto van je dochter of lach nog eens om die flauwe grap van die collega: als je maar lacht!

4. Las pauzes in

Op een drukke dag is de verleiding om non stop door te werken waarschijnlijk heel groot, maar verstandig is het niet. Door te weinig rust te nemen schiet je niet alleen sneller in de stress maar kun je op den duur ook minder helder denken, aangezien je hersenen niet de kans krijgen om de informatie te verwerken. Las liever een aantal pauzes in per dag. Neem jezelf bijvoorbeeld voor om een half uur onafgebroken te werken en dan even vijf minuten pauze te nemen. Doe dit vier keer en neem dan een half uurtje rust. Je zult zien dat je de dag dan veel relaxter doorkomt.

5. Maak een to-do list

Een makkelijke manier om stress te verminderen, is door het opstellen van een to-do list. Door voor jezelf op papier te zetten wat je nog moet doen of niet moet vergeten, spookt het niet meer voortdurend door je hoofd en krijg je dus automatisch meer rust én ... minder stress!

6. Focus op je ademhaling

Zie je door de bomen het bos niet meer? Trek je dan even terug en concentreer je een paar minuten alleen op je ademhaling. Door heel rustig in en uit te ademen geef je je lichaam een boost. Het normaliseert je hartritme, vermindert spierspanningen en brengt rust in je hoofd. Kortom: dé perfecte remedie tegen stress.

7. Drink minder koffie

Het lijkt het perfecte hulpmiddel om de dag door te komen: koffie! Toch werkt het in stressvolle situaties juist averechts. Je kunt er prikkelbaar en nerveus van worden en schiet daardoor ook sneller in de stress. Dus drink koffie, maar wél met mate.