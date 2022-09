Dronken vrouw (20) rijdt drie fietsers aan in Breda

Het incident gebeurde rond 04.30 uur op de Nieuwe Prinsenkade in het centrum van de stad. Twee politieagenten zagen dat een auto tegen drie fietsers aanreed, die daardoor door de lucht vlogen. In eerste instantie reed de auto door, maar na honderd meter stopte deze toch.

De auto van de vrouw is in beslag genomen en weggetakeld, zo meldt de politie. Het rijbewijs van de 20-jarige automobiliste was in verband met een eerder incident al ongeldig verklaard. De drie gewonde fietsers zijn naar het ziekenhuis gebracht.