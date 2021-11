Premium Het beste van De Telegraaf

Aboutaleb prijst ouders Rotterdam onthaalt Sinterklaas: ’Met QR-code, maar fijn dat het door kon gaan’

Door Fred Pruim Kopieer naar clipboard

Een warm onthaal voor de Sint in Rotterdam. Ⓒ ROEL DIJKSTRA

ROTTERDAM - Kinderen en hun ouders hebben zaterdagmiddag Sinterklaas warm onthaald in Rotterdam, waar een van de weinige grote intochten toch doorgang vond. Op diverse plaatsen was de intocht geschrapt vanwege de explosie van coronabesmettingen. In de Maasstad moest aan de kade wel een QR-code worden getoond, maar dat weerhield veel ouders er niet van hun kleintjes te laten genieten van de goedheiligman en zijn pieten. Wie geen code had, juichte en joelde van een afstandje mee.