We boeken massaal reizen naar het buitenland

De afgelopen weken meldden uiteenlopende reisbedrijven en onderzoeksbureaus al dat het boekingen regende in de reiswereld. Vaak met enige verbazing, aangezien veel mensen kampen met financiële onzekerheid, Schiphol nog niet uit de problemen is en de oorlog in Oekraïne zijn schaduw werpt.

De tekst gaat verder onder de foto

Griekenland is een van de populaire bestemmingen. Ⓒ 123 rf

De ANVR liet door onderzoeksbureau GFK onder 40.000 consumenten uitvragen of, wanneer en waarheen zij in januari hadden geboekt. Daaruit bleek dat de reisplannen naar het buitenland enorm zijn opgeveerd en dat bijna 1 op de 5 Nederlanders via een reisorganisatie of -agent die lid is van de koepel heeft geboekt. Tot tevredenheid van Frank Oostdam, directeur van de ANVR: „De reisbeperkingen die tijdens de coronapandemie werden ingevoerd raakte de reisbranche hard. Dan is het ongelooflijk goed om te zien dat de reiziger ons weer weet te vinden.”

Januari

Januari was traditioneel altijd de maand waarin de meeste mensen een vakantie boekten, met name voor de zomer, legt een woordvoerster van de ANVR verder uit. Tijdens corona wijzigde dat sterk en gingen mensen last minute boeken om de onzekerheid rond het virus het hoofd te bieden. „Dat lijkt nu weer te zijn veranderd.”

De tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ ANP / Mauritius Images GmbH

Tegelijk blijft de Nederlander nog wel in de buurt. In vergelijking met voor corona is het aantal boekingen naar België, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen met tientallen procenten gegroeid. Zo’n 17 procent van de boekingen gaat naar buiten Europa, al blijft met name Noord-Amerika achter.

De tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ ANP / Piet den Blanken

Ruim een week geleden concludeerde reisonderzoeksbureau Trends & Tourism al dat ongeveer een kwart van de Nederlanders in eigen land weggaat van de zomer, en dat verder Spanje, Frankrijk, Griekenland en Italië de populaire bestemmingen zijn. Het is niet duidelijk of de recordaantal boekingen met het vliegtuig uitgevoerd worden, of bijvoorbeeld met de trein, bus of auto. Eerder gaven mensen in een onderzoek aan dat ze voor komende zomer de voorkeur geven aan de auto boven het vliegtuig.