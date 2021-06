Vrees lijkt terecht: vermist meisje mogelijk aangetroffen op zeebodem

De sporttas werd vorige week donderdag in de oceaan nabij Tenerife teruggevonden, door een robot op het zoekschip Angeles Alvarino. De tas was verzwaard met een anker en lag op een goeie 900 meter diepte. Volgens lokale autoriteiten gaat het zeer waarschijnlijk om Olivia Gimeno Zimmerman. Extra onderzoek moet dat nu nog bevestigen. Naast het lichaam werd nog een andere, lege, tas teruggevonden. Olivia’s zusje Ana is nog steeds vermist.

Even voor de vondst van het lichaam, vond het Spaanse reddingschip overigens ook een dekentje en een kinderstoeltje dat mogelijk van Anna was. Er werd ook een zuurstoffles gevonden. De moeder van de kinderen hield na die vondst nog de moed erin, zo meldden Spaanse media toen.

Scheiding

De speurders hadden de zoekactie opgezet nadat de twee meisjes eind april vermist waren geraakt. De politie gaat ervan uit dat hun vader, Tomas Gimeno, hen ontvoerd heeft. Volgens de moeder van de kinderen Beatriz Zimmerman, zou de man - intussen haar ex - gedreigd hebben dat zij de kinderen nooit meer zou zien. Mogelijk zou Gimeno de scheiding niet hebben kunnen verkroppen.

Volgens lokale media denken de speurders dat Gimeno mogelijk hulp kreeg van één verdachte. Onderzoek moet verder uitwijzen of die piste ook klopt.

De zaak beroert de gemoederen in Spanje, waar zelfs premier Pedro Sanchez, reageerde op de vondst van het kindje. „Ik kan me de pijn niet voorstellen die de moeder van kleine Anna en Olivia nu moet doorstaan, zeker na het vreselijke nieuws dat we net gehoord hebben. Ik stuur een knuffel en de liefde van mij en mijn familie.”