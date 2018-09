Excuusbrief aan nabestaanden prins Friso

LAGE VUURSCHE - Twee jonge mannen uit Almere hebben een excuusbrief geschreven aan prinses Mabel en de koninklijke familie, omdat zij in juni bier hebben gegoten over het graf van prins Friso in Lage Vuursche. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt het incident hiermee als afgedaan, aldus een woordvoerster maandag.