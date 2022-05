President Macron opnieuw beëdigd, belooft sterker Frankrijk

De ceremonie werd bijgewoond door een paar honderd genodigden, onder wie zijn vrouw Brigitte en de enige twee nog levende oud-presidenten van Frankrijk, François Hollande en Nicolas Sarkozy. Beide ex-presidenten dienden slechts één termijn. Macron is de eerste Franse president in twintig jaar tijd die is herkozen.

Bekijk ook: Macron verandert naam van zijn partij

Hoewel Macron nu al is beëdigd, begint zijn tweede termijn officieel pas op 13 mei. Op die dag verloopt zijn eerste ambtsperiode van vijf jaar.

Macron werd bijna twee weken geleden herkozen tijdens de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Hij versloeg de uiterst rechtse Marine Le Pen, van wie hij ook in 2017 de verkiezingen won. Hij kreeg wel minder steun van kiezers dan vijf jaar geleden.

Macron heeft de naam van zijn partij La République en marche deze week veranderd naar Renaissance. Hiermee wil hij een bredere groep in de samenleving aanspreken in de aanloop naar de Franse parlementsverkiezingen, die in juni plaatsvinden.