Babyzwaantjes massaal uit nest gestolen in Lelystad

Op een voorlopige kaart heeft de dierenhulporganisatie de nesten en weggekaapte zwaantjes gemarkeerd. „Het is nu al schrikbarend!!.” De kaart met groene stippen, waar de nesten nog niet zijn leeggeroofd, wordt uit angst voor de dierendieven uiteraard niet gedeeld.

„Deze mannen zijn midden in de nacht actief als de zwanen samen met hun baby’s slapen op de kant. Hoe laf is dat?!”, schrijft de stichting op Facebook.

Een Belgisch regionaal actualiteitsprogramma van Focus & WTV maakte eerder een item over zwanendieven die de gestolen eieren vermoedelijk laten uitbroeden om de zwanen voor zo’n 250 euro per stuk te verpatsen, zo meldt de Stentor.

Volgens de voorzitter van de Stichting Dierennoodhulp in Flevoland worden de jonge zwaantjes en de eieren in sommige landen gezien als een delicatesse. Omdat de dieren hier gewoon uit de de sloot te plukken zijn, zijn de dieren hun leven niet zeker. „Er zit in ieder geval handel in. Anders zouden ze ze wel met rust laten.”

Dieven moeten zich schamen

In een relaas op Facebook richt Dierennoodhulp zich tot de „laffe” dieven. „Weten jullie dat zwanen wel een jaar lang zorgdragen voor hun kinderen en dat zwanen heel lang kunnen rouwen en verdrietig kunnen zijn. Echt jullie moeten je schamen en zet de baby’s terug. Uiteraard hebben wij melding bij de politie gemaakt van deze dierenmishandeling.”

In een poging de overgebleven nesten te behouden roept de stichting inwoners van Flevoland op om te melden waar zwanen nestelen. Zo kunnen de medewerkers de nesten in de gaten houden.

„Heeft u misschien een zwanenfamilie voor u deur of waar u zicht op heeft en toevallig een camera die u daar op kunt richten dan hopen wij dat u deze wilt installeren”, staat in de oproep op Facebook te lezen.

