Agressieve afpersing: handgranaat bij appartement medewerker fruitbedrijf

Brandweer bij het fruitbedrijf De Groot in Hedel na een vermeende aanslag door criminelen. Ⓒ BART MEESTERS

ARNHEM - De 35-jarige hoofdverdachte in de zaak over een agressieve afpersing van fruittransportbedrijf Fresh Group in Hedel, heeft de rechtbank in Arnhem woensdag gewraakt.