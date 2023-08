Aantal asielzoekers in opvang op hoogste punt van dit jaar

Den Haag - Het aantal asielzoekers in de opvang was dit jaar niet eerder zo hoog als nu. Toch zijn er voorlopig nog voldoende opvangplaatsen om de bijna 55.000 migranten onderdak te bieden, waardoor buitenslapers in Ter Apel nog niet te zien zijn.

TER APEL - Asielzoekers arriveren bij het aanmeldcentrum. Afgelopen week moesten sommige asielzoekers in Ter Apel noodgedwongen op stoelen slapen omdat er geen bedden beschikbaar waren.