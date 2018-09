Geerdink vaker beschuldigd

Geerdink is vaker beschuldigd door Turkije van „propaganda voor een terroristische organisatie”. Justitie in dat land bedoelt daarmee de Koerden. Geerdink schrijft veel over de moeilijke positie van deze minderheid en heeft steeds gezegd dat te blijven doen. Een week geleden pakte de Turkse anti-terrorismepolitie in de regio nog twee Britse journalisten op. Een Turkse official zei tegen persbureau Reuters zondag: „Frederike was weliswaar in een veilige zone, maar daar werd toch gevochten. Daarom konden we haar veiligheid niet garanderen. Daarom is ze aangehouden en het onderzoek gaat door.”

Geerdink was op weg met een groepje mensen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Allen zijn volgens Geerdinks vader gearresteerd. Vanuit de cel twitterde Geerdink ook verwonderd te zijn dat ze haar telefoon bij zich mocht houden.

In januari nog werd de journalist kort aangehouden. Dat gebeurde juist tijdens een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders aan Turkije. Die dreigde daarop het land te verlaten als Geerdink niet direct zou worden vrijgelaten. Medio april sprak de Turkse rechter Geerdink vrij van het bedrijven van propaganda. Eerder had de Turkse aanklager al vrijspraak gevraagd omdat ze volgens de Turkse antiterreurwet niet kan worden veroordeeld. Geerdink had namelijk niet opgeroepen tot geweld. Maar kort daarop meldde Geerdink zelf dat de aanklager toch in beroep is gegaan tegen die vrijspraak.

Nog een Nederlandse journalist is zondag opgepakt. Op het Griekse eiland Kos is Arnold Karskens gearresteerd wegens illegale grensoverschrijding. Hij zou met een groep vluchtelingen per boot de oversteek van Turkije naar Kos hebben gemaakt, meldt zijn opdrachtgever The Post Online.