Pak de rokers aan

Johan de K. vindt dat het tijd wordt dat rokers in dit land aangepakt worden:

Niet alleen in de Efteling, lijkt me. Afgelopen zomer heeft heel Nederland zich weer kunnen ergeren aan een minderheid die zich op kermissen, in pretparken, op campings en tijdens festivals niet wil aanpassen aan hun niet-rokende medemens die veel last heeft van deze smerige gewoonte.

Wat ik nog het ergst vind, zijn die mensen die met hun sigaret boven hun eigen kinderwagen staan te roken, en daarbij vaak hun peuk nog net niet in de neus van hun kind steken. Je ziet ze helaas bijna dagelijks. Wordt het geen tijd dat eens in kaart wordt gebracht welke groep in Nederland nog rookt, en hoe deze aangepakt zou kunnen worden? Extra voorlichting of cursussen voor deze mensen lijkt me wel op z'n plaats, want blijkbaar kunnen ze zelf niet zo goed nadenken. Anders zouden ze er immers niet zo'n ongezonde en asociale hobby op nahouden.

Vindt u dat rokers aangepakt moeten worden? En zo ja, hoe? Graag uw mening.

