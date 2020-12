Sneltests truckers Dover begonnen: onzeker of ze kerstmis halen

De truckers worden ongeduldig omdat nog steeds niet duidelijk is wanneer ze naar het continent kunnen doorrijden. Frankrijk sloot de grenzen uit angst voor de besmettelijkere Britse coronavariant.

Een groep truckers besloot in de buurt van de luchthaven waar ze met duizenden gedwongen moeten parkeren, tot een spontaan protest. De chauffeurs probeerden door het cordon van agenten heen te breken, zo meldt Skynews.

Engeland en Frankrijk hebben al een akkoord dat iedereen die geen corona heeft de grens mag passeren. Voor duizenden truckers die achteraan in de lange files staan, is het onwaarschijnlijk dat ze de kerstdis halen.

De Britse autoriteiten zijn inmiddels begonnen met het testen van vrachtwagenchauffeurs. Het gaat nog wel even duren voordat alles weer op gang komt in het zuidoostelijke graafschap Kent met zijn belangrijke verbindingen naar Frankrijk. „We blijven chauffeurs oproepen tot nader order niet naar Kent te komen waar we er alles aan doen om de opstoppingen in de havens op te lossen”, aldus het Britse ministerie van Transport. Het zou twee of drie dagen kunnen duren voordat de wachtrijen zijn opgelost.

Chauffeurs die naar het vasteland willen, moeten een sneltest ondergaan. Als die positief uitvalt, kunnen ze nog een PCR-test laten doen. Als ook die uitwijst dat ze het coronavirus bij zich dragen, moeten ze naar een hotel.

Een persoon is gearresteerd. Hij blokkeerde volgens de BBC een snelweg in Dover. Waarom hij dat deed, is nog niet duidelijk.

