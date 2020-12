Spanning loopt op: handgemeen truckers en politie

Schermutselingen tussen politie en truckers bij de grootste vrachtwagenparkeerplaats van Engeland: in de buurt van Dover. Ⓒ HH

Dover - De spanningen tussen truckers en de Engelse politie lopen hoog op. In Dover, waar de vrachtwagenchauffeurs in kilometerslange files staan, was woensdagochtend een handgemeen met agenten.