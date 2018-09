Extreemrechts protesteert in Dortmund

De clash tussen beide kampen gebeurde op een dusdanige afstand van het station dat de vluchtelingen er zelf niets van hebben meegekregen. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen vanuit München de eerste treinen met vluchtelingen aan, die in de loop van zaterdag vanuit Oostenrijk naar Duitsland waren gereisd.

Elders in Dortmund kon de brandweer voorkomen dat een leegstaand schoolpand afbrandde, dat zou worden omgebouwd tot opvangkamp voor vluchtelingen. De brandweer werd getipt door een getuige die in de nacht van zaterdag op zondag een ruit kapot hoorde gaan. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er alleen nog maar sprake van rookontwikkeling. Politie en justitie gaan uit van brandstichting.