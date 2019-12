Zoekactie naar smokkelwaar gevangenis Zutphen

De zoekactie is in de ochtend begonnen. Het is onbekend hoe lang die duurt. „Ga er maar vanuit dat de gevangenis ondersteboven wordt gekeerd”, aldus de woordvoerster.

Smokkelwaar als drugs en telefoons

De operatie wordt uitgevoerd door medewerkers van de Dienst Vervoer & Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zij zijn gespecialiseerd in dit soort werk. Gezocht wordt naar allerlei soorten smokkelwaar, zoals drugs en telefoons. Dit soort zoekacties vindt steeds vaker plaats, aldus de woordvoerster, „in de strijd tegen dit soort smokkelwaar.”

De gevangenis in Zutphen, PI Achterhoek, heeft plek voor 204 gedetineerden.

Mogelijk zorgt de zoekactie ervoor dat een verdachte uit de gevangenis niet kan verschijnen in een rechtszaak in Zwolle. De woordvoerster zoekt uit of het een met het ander te maken heeft.