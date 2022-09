Grote stroomstoring Flevoland weer voorbij

Waarschijnlijk komt dit door een gebroken hoogspanningskabel in de omgeving van Dronten. Er is geen treinverkeer tussen Lelystad en Dronten. De politie vraagt „de wegen in Flevoland te mijden.”

FlevoWegen meldde dat er verschillende meldingen werden gedaan van transformatorhuizen die in brand staan. De Overijsselseweg werd hierom afgesloten. De A6 tussen Lelystad en Emmeloord was in beide richtingen dicht tussen Lelystad en de Ketelbrug.

Walibi

De attracties van attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen hebben ongeveer een halfuur stilgelegen vanwege de stroomstoring. Tijdens de storing zaten mensen in attracties. Die zijn allemaal veilig geëvacueerd, meldt een woordvoerder van het attractiepark. Volgens hem wordt inmiddels weer langzaamaan opgestart.

De stroomstoring zelf duurde volgens de woordvoerder enkele minuten. Vervolgens is het park ongeveer een halfuur bezig geweest met het evacueren van iedereen en het sluiten van de attracties. „Iedereen heeft de grond veilig weten te bereiken”, aldus de woordvoerder.

Vliegverkeer Lelystad Airport niet getroffen door stroomstoring

Lelystad Airport heeft slechts enkele minuten last gehad van de stroomstoring in Flevoland. Het vliegveld is korte tijd overgeschakeld op noodstroom, zegt een woordvoerster van de luchthaven. De stroomstoring had geen gevolgen voor het vliegverkeer. Op dit moment gebruiken alleen kleinere vliegtuigen het vliegveld.

Lelystad Airport is ook gevraagd om de eigen brandweerploeg in te schakelen. Er zijn verschillende meldingen van brand bij transformatorhuizen in de provincie gedaan.