Zo werd Ter Apel in 25 jaar tijd de asielhoofdstad van Nederland

Door Marcel Looden

In het eerste decennium van deze eeuw werd geregeld gedemonstreerd bij het asielcentrum. Ⓒ Archief Harry Tielman

Ter Apel - Het asielcentrum in Ter Apel, dat momenteel volop in de belangstelling staat, bestaat 25 jaar. In die kwarteeuw maakte het vaak de tongen los, in het dorp en omgeving, in Den Haag en zelfs wereldwijd.