'Amsterdam wacht chaos in centrum'

Het Muntplein wordt voor drie maanden afgesloten voor auto's en fietsers, schrijft Het Parool zaterdag. In de jaren erna veranderen het Muntplein en de aangrenzende verkeersader het Rokin ook in een bouwput. Het Damrak, een stukje verderop, kreeg al eerder een opknapbeurt in een poging de 'rode loper' vanuit het Centraal Station voor bezoekers van de stad een beter aanzicht te geven.

Het CDA in de gemeenteraad verwacht grote verkeersproblemen door de werkzaamheden. „We sluiten de aorta af en leiden al het verkeer door de haarvaatjes van de stad.”