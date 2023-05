Man in been geschoten op brug in Amsterdam

De brug bij de Stoofsteeg en de Oudezijds Voorburgwal Ⓒ Google Maps

AMSTERDAM - Een man is in de nacht van maandag op dinsdag in zijn been geschoten op de brug van de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Rond 04.00 uur werd op het slachtoffer geschoten op de brug ter hoogte van de Stoofsteeg. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar een verdachte, die door de Sint Jansstraat is gevlucht.