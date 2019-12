Vrijdag vroege avondspits door kerstuittocht

DEN HAAG - Het begin van de kerstvakantie zorgt komende vrijdag voor een vroege avondspits, verwacht de ANWB. De meeste files in de ’kerstuittocht’ worden voorzien richting de Veluwe, de grens met Duitsland en in het zuiden van het land. In het buitenland wordt het druk op de wegen naar de skigebieden in de Alpen.