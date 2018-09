Melkkoe op zee

’Heerlijk zo’n varend hotel’, ‘na 32 keer nooit meer anders op vakantie’ en ‘de meest geweldige manier van reizen’. Zelfs lezers die aangaven met grote scepsis aan boord te stappen, moesten na afloop toegeven een geweldige ervaring te hebben gehad. ‘Een ideale manier om op een relaxte manier heel erg veel van de wereld te zien’.

Maar minpuntjes én valkuilen zijn er natuurlijk altijd. Zoals Jan en Heidi van den Burg laten weten: „Cruisevoordeel: je hoeft niet steeds je koffer uit te pakken terwijl je toch diverse landen bekijkt op comfortabele wijze. Cruisenadeel: men probeert overal zo veel mogelijk geld uit je portemonnee te kloppen, maar dat is bij iedere reis wel. Daar bij je zelf bij!”

Kwestie van smaak

Gelukkig wilt u medereizigers daarom graag laten meedelen in de tips en goede raad. Binnen- of buitenhut blijkt een kwestie van smaak én natuurlijk geld te zijn. Maar velen raden een (goedkopere) binnenhut aan vanuit het idee dat je tijdens dit soort reizen toch nauwelijks op de kamer bent.

Zelf moet ik er niet aan denken, zo’n ruimte zonder ramen. En tijdens de enige cruise die ik ooit heb gemaakt, vond ik het heerlijk om bij het binnenlopen van de havens op mijn balkonnetje te staan. Dat was trouwens met MSC cruises, en die blijkt bij velen – samen met de HAL – boven aan de lijstjes te staan. De tevredenheid over Costa Cruises is tanende, in de berichten veel ontevredenheid over het eten en het schoonmaken. Maar, zo klinkt het eerlijk in de reacties: daar zijn de prijzen ook naar.

Zesde cruise

Diny Stelling is samen met haar man net terug van hun zesde cruise – met de MS Rotterdam van de HAL van Rotterdam via de Shetland- en Faroër Eilanden naar IJsland en terug via de Noorse fjorden. Zij boeken de landexcursies altijd ruim van tevoren via internet: „Het is erg duur, dat klopt. Maar mocht de excursie om wat voor reden dan ook te laat terugkomen bij het schip, dan wordt er op je gewacht. Dit is niet zo als je er op eigen gelegenheid op uittrekt! Tip van een Amerikaanse die dat eens overkwam: neem altijd je paspoort, creditkaart en de naam van de volgende haven mee, zodat je daar weer aan boord kunt.”

Dan het heikele punt van de al dan niet verplichte fooienpot. Ik krijg van Caroline en Marco Akkermans de tip om bij aanmonstering aan de afdeling Guest Relations de mogelijkheid ‘self-tipping’ door te geven, zodat je niet automatisch wordt aangeslagen. Dit zou altijd mogelijk zijn, maar staat bij de meeste maatschappijen alleen in de heel kleine lettertjes vermeld.

U snapt de onderliggende gedachte van een centrale fooienpot wel, want zo krijgen ook de werknemers die nooit met de passagiers in aanraking komen een extraatje.

Buffettensysteem

Maar ja, komt al dat geld wel op de goede plek? Volgens Cees Bolier niet. „Wij cruisen heel veel en weten dat het personeel die fooien nooit krijgt. Reken maar uit. Stel: 1200 passagiers met 500 man aan crew, met 10 dollar per dag per passagier. Dat is 24 dollar per crew per dag en dus met bij voorbeeld 365 dagen 8640 dollar per jaar. Dat hebben die jongelui gedurende heel hun leven nog nooit bij elkaar gezien!”

Het buffettensysteem wordt, als de kwaliteit van het eten tenminste goed is, best gewaardeerd; mits er genoeg rustige zitplekken zijn. Toch stuit het sommigen tegen de borst. Henk Mylanus schrijft: „Eigenlijk kun je zo ongeveer de hele dag wel eten en sommige passagiers doen dat ook… Mijn ergernis is dat verschillende mensen grote bergen eten op hun bord laden en dan de helft tot driekwart laten staan. Ik vermoed dat op cruiseschepen gigantische hoeveelheden voedsel moet worden weggegooid.”

Stuntprijzen

Ronald van de Berg waarschuwt voor stuntprijzen. „Er komt altijd nog van alles bovenop. Naast excursies ook zoiets als het drankenpakket. Natuurlijk ben je er vrij in om dat wel of niet te nemen, maar zonder drankenpakket ben je de gehele reis aangewezen op water uit de kraan of slappe koffie. Al bij het aan boord gaan wordt elk bagagestuk gecontroleerd of je niet een flesje wijn of drank meeneemt. Daar staat zowat de doodstraf op! Gemiddeld ben je per persoon 50 euro per dag aan zo’n pakket kwijt. Je kunt ook per drankje betalen, maar een glas wijn kost al snel 7 euro.”

Theo en Wil Kloos cruisen al jaren en zien met lede ogen aan hoe het fenomeen steeds massaler wordt. „De boten worden groter en er gaan steeds meer mensen mee. Maar het aantal personeelsleden groeit in onze beleving niet mee, zodat de service achteruit gaat. Restaurants waar eerst bediening was, worden omgevormd tot buffetten.”

De Kloosjes reizen al jaren met dezelfde maatschappij, vooral omdat deze aan vaste klanten korting biedt op een volgende cruise. „Heel slim, maar misschien toch handig eens een bootje verder te kijken.”

Lees hier Marjoleins bijbehorende oproep: Cruise-valkuilen