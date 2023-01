Dodental door kou in Afghanistan opgelopen tot ruim 160

Sinds 10 januari heeft het land te maken met extreme temperaturen tot min 33 graden, gecombineerd met sneeuwval en ijzige stormen. Door de weersomstandigheden is er regelmatig stroomuitval.

Slachtoffers overleden onder meer als gevolg van overstromingen, branden en lekkende gaskachels die veel Afghanen gebruiken om hun huizen te verwarmen, zei de minister van Buitenlandse Zaken Abdul Rahman Zahid in een videoverklaring. Meer dan honderd huizen zijn verwoest of beschadigd. Ook kwam vee om het leven. Het zou gaan om bijna 80.000 dieren. In Afghanistan zijn veel, voornamelijk arme, mensen afhankelijk van de handel van vee.

Het land verkeerde voor de winter al in een humanitaire crisis. De machtsovername door de extremistische Taliban in 2021 heeft de economie verlamd en het land beroofd van tegoeden in het buitenland en veel buitenlandse hulp waar de vorige regering op steunde. De Taliban-regering verbood Afghaanse vrouwen vorige maand om met humanitaire groepen te werken, waardoor veel organisaties hun werkzaamheden opschortten.

Volgens internationale hulporganisaties lijden zeker 4 van de 38 miljoen mensen in het land aan ondervoeding en dreigt deze winter honger voor de helft van de bevolking.