5 vragen EU-lidstaten kopen gezamenlijk munitie in: opmaat naar EU-leger?

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Brussel - Met de gezamenlijke inkoop van munitie zet de Europese Unie opnieuw een stap die zonder de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk ondenkbaar was. Minister Kajsa Ollongren (Defensie): „Niemand had deze oorlog gewild, maar het heeft ons wel laten zien hoe belangrijk het is dat we meer met Defensie doen in Europa.”