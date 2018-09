Dood jongetje geeft bootvluchtelingen gezicht

Het jongetje zou Aylan Kurdi heten en afkomstig zijn uit Kobani, een Koerdische stad in het noorden van Syrië. Hij zou drie jaar oud zijn geweest, wat betekent dat hij in zijn leven nooit iets anders heeft gezien dan oorlog. Met ongeveer twintig anderen was hij per boot op weg van Turkije naar Griekenland, de ingang van Europa.

Het aangespoelde jongetje doet denken aan een peuter uit Sudan, die in 1993 een icoon werd. Het kind ligt uitgemergeld op de grond, het gezicht naar beneden, de ribben zichtbaar. Naast het kindje staat een gier. Het werd een symbool voor de hongersnood in Afrika. De fotograaf, Kevin Carter, pleegde een jaar na de foto zelfmoord. Hij kon al het leed dat hij had gezien niet meer aan.

Een van de bekendste oorlogskinderen is Phan Thi Kim Phuc uit Vietnam. De Vietnamese rende in 1972, negen jaar oud, huilend weg voor een bombardement met napalm. Bloot, omdat ze haar brandende kleren moest uittrekken. Ze liep zware brandwonden op. Het voedde de toch al groeiende afkeer van de Amerikaanse aanval op Vietnam.

Vorig jaar kwamen vier kindjes uit de Gazastrook, tussen negen en elf jaar oud, om het leven op het strand. Ze speelden verstoppertje en voetbal. Een Israëlisch gevechtsvliegtuig gooide zijn bommen af. Ook de foto's van die kinderen, op de buik in het zand, gingen de wereld over.