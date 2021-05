Nederlanders weer massaal Duitse grens over om te tanken en te winkelen: ’Het scheelt nogal!’

Premium Vrouw

Koningin Máxima gespot met degelijke schoen en Twitter gaat los

Het is toch wat. Koningin Máxima is gespot op een degelijke schoen en Twitter gaat los. Tijdens een streekbezoek van het koningspaar aan Noord-Limburg werd er donderdag een wandeling door de bossen gemaakt. Dus op hakken ging dat even niet en blijkbaar wilde Máxima niet voor gympen of een rubberlaar...