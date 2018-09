A1 naar Amersfoort vrijdagavond onder handen

DEN HAAG - Mensen die vrijdagavond van Amsterdam naar Amersfoort willen met de auto, kunnen beter niet over de A1 rijden. Vanaf 20.00 uur is vanaf Bunschoten tot Hoevelaken alleen de vluchtstrook nog beschikbaar. Rijkswaterstaat adviseert om over de A27 en A28, dus via Utrecht, te reizen. De werkzaamheden duren tot 08.00 uur zaterdagochtend.