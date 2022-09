Code geel voor onweer in Zeeland en Noord-Brabant

Binnenland

Honderdste officiële warme dag in De Bilt van dit jaar een feit

De grens van honderd warme dagen dit jaar is doorbroken. Om 10.00 uur werd het in De Bilt 20,2 graden, wat betekent dat de honderdste warme dag van 2022 een feit is. Volgens Weeronline komt er bovendien waarschijnlijk nog een aantal warme dagen bij, aangezien het pas begin september is.