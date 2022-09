KNMI: steeds meer warme dagen, gemiddelde neemt toe

Ⓒ sjef kenniphaas

DE BILT - Het is steeds warmer in Nederland. Dit jaar zit aan het begin van september al in de historische top 10 met warme dagen, meldt het KNMI dinsdag. Over alle meetjaren, van 1901 tot 2021, ligt het zogeheten warmtegetal gemiddeld op 58. Dinsdag staat dit getal voor dit jaar op 134,6. Sinds 1980 loopt het gemiddelde steeds verder op.