Wow! Jan Kooijman gaat uit de kleren

"Veel mensen weten nog weinig tot niets van spierziekten af. Meer aandacht en begrip voor spierziekten leveren hopelijk ook meer donaties op, waarmee het fonds dan extra onderzoek mogelijk kan maken. Het doel heiligt wat dat betreft de middelen", vertelt Jan aan RTL Boulevard.

Daarnaast vertelt Jan dat iedere beweging die je maakt, vanuit je spieren komt. En al is die beweging draaien, dansen, schreeuwen of zelfs ademen; het komt allemaal vanuit je spieren. “Dit is niet zo vanzelfsprekend voor iedereen, je staat er niet iedere dag bij stil. Voor iemand met een spierziekte kan praten al de grootste opgave zijn.”

Jan is al sinds 2013 ambassadeur van het Prinses Beatrix Spierfonds.

En we moeten toegeven, Jan ziet er goed uit! Vind jij dat nou ook? Stuur je leukste selfie met de naakte Jan naar oproep@vrouw.nl o.v.v ‘Jan naakt’