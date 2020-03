Verpleeghuispersoneel meldt zich ziek: ’We zijn bang. Test ons’

Bestuurslid Conny Helder van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties: „Medewerkers zijn bang zelf geïnfecteerd te raken en dan het eigen gezin te besmetten.” Ⓒ ActiZ

Amsterdam - Verpleeghuispersoneel en verzorgenden in de wijk melden zich soms preventief ziek uit angst voor het coronavirus. Bestuurslid Conny Helder van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, benadrukt daarom het belang van een ruimer testbeleid voor zorgmedewerkers. „Het landelijke beeld is dat er zeker angst bestaat onder zorgmedewerkers, maar dat verschilt sterk per regio, per organisatie en zelfs per team.”