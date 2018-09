Heibel om roken in rij bij Efteling

In attracties en restaurants is roken niet toegestaan. Maar in wachtrijen, op pleinen en in het Sprookjesbos mogen de 4,4 miljoen bezoekers per jaar gewoon een sigaretje opsteken. „Het is rij na rij voortsjokken tussen hekjes en maar hopen dat mensen om je heen het fatsoen hebben niet te roken in deze drukte”, zegt Friso Geerlings van Efteling-fansite Eftelist. „Maar helaas: dat fatsoen ontbreekt nogal eens en de Efteling vindt dat blijkbaar prima.”

Waar toeristische trekpleisters als Disneyland Parijs een algeheel rookverbod hanteren, met uitzondering van een paar afgelegen rookplekken, wilde het Brabantse sprookjespark tot nu toe niet zo ver gaan. Op sociale media stromen de klachten binnen. „We staan te wachten voor Droomvlucht en worden haast uitgerookt!”, moppert iemand op Facebook.De Efteling merkt dat het aantal klachten over rokende bezoekers toeneemt, vertelt woordvoerster Femke van Es. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor een verbod, staat de Efteling open voor suggesties. „We houden de geluiden in de gaten. Er wordt over gesproken.”

Het Trimbos-instituut, het Longfonds, de Alliantie Nederland Rookvrij en Clean Air Nederland doen een beroep op de Efteling-directie om maatregelen te nemen. „Families met kinderen wil je zo min mogelijk in aanraking brengen met de dodelijke gevolgen van meeroken”, zegt Jelmer Krom van het Longfonds.

Zeker voor kinderen met astma kan roken in de wachtrij een dagje uit behoorlijk vergallen, weet Tom Voeten van Clean Air. De Efteling hoeft volgens hem niet bang te zijn dat bezoekersaantallen zullen teruglopen bij een verbod. „Zo’n kindvriendelijke beslissing zorgt juist voor positieve reclame. Als marktleider zou men lef moeten tonen.” Trimbos-voorlichtster Marjan Heuving: „Beseft de Efteling wel hoe schadelijk meeroken kan zijn?”

Toch kent het plan ook tegenstanders. „Het tegengaan van roken is niet de taak van een attractiepark”, zegt iemand in een verhitte Facebookdiscussie. Anderen laten weten dat ze de Efteling zullen boycotten als ze er niet meer mogen roken.Een petitie voor een rookverbod in wachtrijen werd op Efteling-site Eftelist al bijna 11.000 keer getekend. Redactielid Geerlings: „Stinkende, ongezonde rookwalm moet geen verplicht nummer zijn tijdens een leuke Efteling-dag.”