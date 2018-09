Man vindt na 20 jaar lievelingslied van zijn overleden moeder

Volgens degene die het filmpje online zette, hoorden de twee het Aziatische nummer samen in een winkel in Congo. De moeder was meteen weg van het lied en vroeg de eigenaar naar de naam. In plaats daarvan kreeg ze een cassettebandje mee. Die werd vervolgens thuis helemaal grijs gedraaid.

Verloren

Helaas raakte het bandje zoek toen ze naar Zuid-Afrika verhuisden. En niet lang daarna verloor de man ook nog eens zijn moeder. Maar het lied bleef in zijn hoofd. Toen hij als taxichauffeur ging werken neuriede hij het liedje voor zijn Aziatische passagiers in de hoop dat ze het zouden herkennen. Uiteindelijk na een zoektocht van twintig jaar, ging er bij een koppel uit Taiwan een belletje rinkelen.

