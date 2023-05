Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïense noodlijn voor Russische overlopers: ’Elke twee dagen vindt er wel een overgave plaats’

Door Mischa van Diepen

„Elke soldaat of groep krijgt een persoonlijk en uitgewerkt plan om zich over te geven”, zegt Vitaly Matviënko. Ⓒ ANP/HH

Een Oekraïense telefoonlijn waarop Russische soldaten zich kunnen overgeven en drones die hen over de frontlinie moeten loodsen: het lijken vooral moderne middelen in een informatieoorlog. Maar daar is het Oekraïne helemaal niet om te doen, zegt woordvoerder Vitaly Matviënko. „Wij bieden Russen informatie over hoe ze hun leven kunnen redden.”