Zes arrestaties na steekpartij in Groningse woning

Binnenland

Verdachte schietpartij The Bank aangehouden in Valencia

In Spanje is de voortvluchtige Amsterdammer Erxinio L. (21) opgepakt. L. stond internationaal gesignaleerd als verdachte van een dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank aan de Amstelstraat in Amsterdam. Daarbij kwam in de nacht van 18 mei 2019 de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere om het ...