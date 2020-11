Vrachtwagenoorlog in Zuid-Afrika, twintig vrachtwagens in brand gestoken en geplunderd

De meeste bestormingen vonden rond de stad Heidelberg plaats. De hoofdredacteur van transportmagazine Fleetwatch spreekt van een geplande campagne. „Alle aanvallen op vier hoofdwagen begonnen rond 22:15 uur”, zegt Patrick O’Leary, daaraan toevoegend dat er, voor zover hij weet, geen gewonden zijn gevallen.

Oorlogsverklaring

„Dit is niet meer dan een terroristische daad en een oorlogsverklaring aan vrachtwagenchauffeurs en de economie. Het is aan de politie en overheid om dit tot op de bodem uit te zoeken; niet met woorden, maar met daadkrachtige actie om de sector te beschermen zodat de economie kan blijven draaien.”

Een brandende vrachtwagen bij Heidelberg. Ⓒ Patrick O'Leary / Fleetwatch

Het is nog niet bekend of de aanvallen gericht zijn tegen chauffeurs uit andere Afrikaanse landen, al jaren een probleem. Volgens de lokale vereniging voor wegentransport zijn er in heel Zuid-Afrika tussen 2018 en augustus vorig jaar 200 buitenlandse chauffeurs aangevallen en vermoord. Vooral in mei 2019 was het mis. Toen gingen er op snelwegen tussen Johannesburg en Durban 60 vrachtwagens in vlammen op.

Lokale chauffeurs

Een aantal aanvallen vorig jaar was gelinkt aan de All Truck Drivers Foundation (ATDF). Zij willen dat Zuid-Afrikaanse bedrijven uitsluitend lokale chauffeurs aannemen. In een verklaring in mei riep de organisatie chauffeurs uit landen als Zimbabwe en Malawi om ontslag te nemen. „We geven jullie een maand. Wanneer we jullie daarna op de weg zien, dan weten we niet wat er kan gebeuren. Jullie maken ons onpasselijk en we zullen niet toestaan dat jullie onze banen inpikken.”